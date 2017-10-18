〈南部〉南市歷史名人公布 再添7人

2017-10-18

累計共有一百九十一位

〔記者劉婉君／台南報導〕南市歷史名人再添七人，包括林佛兒、黃天橫、楊南郡、劉主安、郭松根、吳金川、高清愿等，累計南市認定的歷史名人共有一百九十一位，其中有十八處名人故居已掛上紀念牌。文化局表示，將進行新增名人的小傳調查及撰寫後，加入歷史名人網頁中，未來也會陸續以故居掛牌、設立紀念像或紀念碑等方式，讓歷史名人事蹟流傳後世。

南市歷史名人今年將原有的「藝文類」細分為藝術類及文學類，目前以政治類五十六位最多，其次依序為文學類卅九位、學術教育類廿六位、經濟類廿二位、藝術類廿一位、醫療類與宗教類各十二位、技術類三位。

十八處名人故居掛紀念牌

文化局表示，市府自一○四年開始進行名人故居掛牌，目前已完成梁道、湯德章、吳三連等十八處。另也計畫設置黃昭堂、林朝英等名人的紀念雕像。

此次列入的文學類—林佛兒，為台灣推理文學重要推手，也是林白出版社、不二出版社、西港鹿文創社的創辦人，曾獲第十一屆中國文藝協會散文獎章、第十四屆全球中華文化薪傳獎文學類獎、第十四屆府城文學特殊貢獻獎。

學術教育類—黃天橫為台灣知名收藏家，也是台南市文史協會創會元老，第一屆文獻委員及文獻委員會顧問，曾獲頒第二屆台灣省傑出台灣文獻獎、第四屆台南文化獎；楊南郡為作家、登山家及台灣古道踏勘先驅，曾獲吳三連文學獎、原住民族委員會「一等原住民族專業獎章」，以及中華民國褒揚令等殊榮；劉主安為長榮女中榮譽校長、太平境馬雅各紀念教會終身長老。

醫療類—郭松根一生致力於熱帶醫學，提升台灣公共衛生品質，曾任內政部衛生司司長、一九五六年任聯合國世界衛生組織（ＷＨＯ）顧問。

經濟類—吳金川為台灣金融界巨擘，一九六一年起，籌備成立國際工商經營研究社中華民國全國聯合會，曾任財團法人中華聯合徵信中心董事長、中華租賃公司首任董事長等；高清愿為台灣知名企業家、統一企業創辦人、總統府資政，曾獲中華民國十大傑出企業家、第一屆傑出食品企業家獎、美國伊利諾大學商學院頒贈國際企業家獎、中華民國第四屆十大傑出教育事業家，也是首位全球華人企業領袖終身成就獎，並曾獲尼加拉瓜總統親授騎士勳章、法國政府授贈國家榮譽騎士勳章、獲頒總統府大綬景星勳章。