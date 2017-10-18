〈南部〉150位明星、大導加持 雄影史上最閃

2017-10-18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕二○一七高雄電影節將於廿日（本週五）開幕，影展十七天期間，明星大導齊聚高雄，超過五十場的導演講座與映後座談，預計有一百五十位導演與明星共襄盛舉，是雄影史上數量最多、陣容最齊全的影人陣容。

雄影指出，開幕週明星陣容以廿日開幕片《龍先生》的國際影帝張震為首、同片女星姚以緹與導演SABU等人，加上《東京夜空最深藍》的導演石井裕也、甫入圍金馬最佳新人的影展大使蔡凡熙、導演火火隨新片《女士復仇》與女星周秀娜及鄧麗欣，都將出席當天傍晚在高市圖總館舉行的開幕典禮，請影迷把握直擊影人的難得機會，參與雄影開幕典禮。

除了開幕首日星光陣容，金鐘視帝莊凱勛、金鐘男配藍葦華、黃姵嘉、侯彥西等「公視新創電影」明星陣容、《翻滾吧！男人》導演郭樂興、體操選手黃克強、金馬十項入圍《大佛普拉斯》導演黃信堯、莊益增、陳竹昇，也將在開幕首三日陸續與影迷面對面。

影展十七天期間，更有台灣製造、國片正青的影星導演陣容，更包含陸弈靜、龍劭華與張詩盈、丁強、林涵、施名帥等「高雄拍」明星陣容；與日本明星齊藤工、中村蒼、富手麻妙與焦點導演內田英治、土耳其「哈扎飛電影藝廊」策展人尼希姆班裘亞等國際貴賓也將應邀來台。

雄影更將於戶外舉辦兩場音樂結合電影的影迷活動，分別於下月三日帶來原汁原味「奇幻國度風情」的「土耳其之夜」，以及下月四日邀請《漂流遇見你》吉他才子保卜與片中雷鬼音樂人Jean Paul Vama來到高雄，舉辦「漂流遇見你海風版X一同身在其中」音樂會，邀請影迷踏著音波，用心靈和耳朵經歷南島音樂的旅程。