〈南部〉卑南溪高灘地 4300萬建環教園區

2017-10-18

利吉惡地對岸 達4.8公頃

〔記者黃明堂／台東報導〕著名的利吉惡地對岸高灘地廣達四﹒八公頃，水利署同意以四千三百多萬元打造多功能環境教育解說園區，西接水利公園，東接森林公園，卑南溪將成為長達七公里的遊憩帶。

水利署斥資 明年初動工

園區預定地是在台東大橋西側，是在新舊堤防之間的高灘地，水利署第八河川局（簡稱八河局）昨天向立委劉櫂豪說明多功能環境教育解說園區規劃內容，包含互動式水利工法解說、親水設施遊憩、在地特色文化展演空間、生態景觀貯留池、景觀步道等，總計工程經費粗估四千三百多萬元，預計於明年初發包動工。

八河局官員說，卑南溪下游有森林公園、活水湖，是舉辦鐵人三項及馬拉松的場地，但比賽路線往往到台東大橋就折返，未向水利公園延伸，原因就在於中間有風景斷點，若興建公園補足，可形成完整的運動及遊憩帶。

串連7公里河域遊憩帶

卑南溪北岸則有小黃山、利吉惡地的自然地景，與南岸的水利、森林公園加上即將興建的環教園區，長達七公里的河域，一岸是人造綠帶，另岸自然地質，隔水輝映。

劉櫂豪說，卑南溪利吉大橋至台東大橋河段右岸高灘地，已依治理規劃完成建設，可發揮防洪功效，但新、舊堤防穩定之高灘地間目前雜亂，興建園區兼具防災、生態、環境、親水、休閒等多目標需求。他全力支持，也已獲水利署允諾支援經費，打造多功能的河川環境新亮點。