〈南部〉號誌長綠縮短行車時間 23路段完成

2017-10-18

〔記者劉婉君／台南報導〕路口號誌一路長綠可縮短行車時間，全市目前已有廿三條路段完成號誌連鎖，交通局昨天完成台三十九線歸仁段的實地檢測，透過計程車駕駛與當地居民騎T-Bike體驗，預估可縮短一分鐘、約百分之十三．八的通行時間，有助於舒緩高鐵台南站鄰近地區尖峰時段的交通壅塞問題。

台南市自民國一○二年開始，針對主要幹道重要路口推行燈號長綠，目前包括東區小東路、中西區大同路、安南區安吉路、南區永成路及永康復興路等路段，都已經完成改善，今年預計再完成歸仁區台三十九線（中山路至台八十六）、善化區進學路段（裕民街至胡家里）、新營區民治路段（進修街至大同路）、柳營區柳營路段（柳營祿園至義士路）等四條路段。交通工程科科長黃柏彰表示，目前原南市多已完成，明年將繼續原南縣主要路段的改善。

交通局長林炎成表示，號誌長綠是透過號誌控制採遞亮式管控，使號誌維持連鎖管控，並達到續進效果，民眾行車動線可以更順暢，節省停等紅燈耗費的時間，也減少二氧化碳排放量。

黃柏彰表示，由於每條路段的長度不同，可節省的時間也不一樣，經實測大約可縮短百分之八至百分之廿的旅行時間，未來仍將以每年三、四條路段的速度，在不影響反向來車的原則下進行改善。