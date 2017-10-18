〈南部〉歐賣尬！開花飄屎味 花木異味檢舉480件

2017-10-18

掌葉蘋婆像豬屎味 黑板樹像燒塑膠味

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年一至九月花木異味被檢舉近五百件，以黑板樹、掌葉蘋婆、福木最多，近來黑板樹開花產生異味，民眾以為是空氣污染，市府強調是天然氣味，不具有危險性，養工處每年定期修剪，開花期加強巡查，若有公共安全之虞，會馬上移植苗圃。

福木像瓦斯味 火焰木開花像狐臭味

高雄氣爆過後，人人聞氣色變，市府今年一至九月接獲花木異味檢舉約四百八十件，佔整體空污案件不到一成，以黑板樹、掌葉蘋婆、福木最多，掌葉蘋婆開花像是豬屎味，黑板樹像燒塑膠味、福木則像瓦斯味，另火焰木開花像狐臭味，種籽成熟裂開，宛如棉絮滿天飛，嚴重堵住建物排水孔。

左營區福山國小及旁邊藥用植物園，種植掌葉蘋婆、福木多棵，今年因氣候異常，打亂花期造成重疊，集體散發出異味，周邊大樓林立，民眾以為空污檢舉，但附近僅有榮總、沒有工廠，經查確認花木異味。

環保局︰無法開罰 養工處︰定期修剪

寶珠里兒童公園種植火焰木、黑板樹，每到開花期臭氣沖天，火焰木種籽隨風吹，里長陳榮增表示，最多一週被民眾檢舉空污五次，他成立社區志工隊，每週定期打掃公園，開花期增加次數，降低公園臭味。

環保局表示，民眾聞到異味不舒服，通常會檢舉空氣污染，市府可依空污法第三十一條，開罰五千至十萬元，但香臭氣味因人而異，花木不是污染的行為人，因此無法依法開罰。

養工處表示，花木產生天然氣味，不會具有危險性，強調委外定期修剪，將待公園老舊改造，才會一併移植，尤以黑板樹會竄根破壞住家及排水溝，若有公共安全之虞，會馬上移植苗圃。