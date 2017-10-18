〈台北都會〉頻訪中 柯P：電商及物流領先台灣

2017-10-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報昨獨家報導，台北市長柯文哲將透過「建經牌」擴大西進規模，聯繫深圳等其他城市的台商、台辦系統，並命副市長林欽榮規劃明年初再度率領官員赴中國。柯昨受訪時證實，強調中國在電子商務和物流方面領先台灣很多，競爭對手就是最好的學習對象。

柯文哲昨上午出席老人共餐據點活動後受訪，他坦言日前已有六位局長擔任先鋒，預計會再安排第二批考察團。柯指出，今年參加上海雙城論壇發現，中國的電子商務和物流都領先台灣。

至於明年會不會變成三或四城論壇？柯稱目前沒有這規劃，「這也不是我們想怎樣就怎樣」，秉持對等尊嚴原則，不會說不辦，保持「歡迎你來」態度，剩下就看對方。

另外，柯昨也在北市府新任秘書長、原民會主委就職典禮上，暢談施政理念，指他上任後，一級首長採用遴選制，人事升遷變得標準、透明，政策走向從政治考量回歸到民意、專業與價值。

柯也意有所指說，「我才不相信，每天政黨計謀要害什麼人，會在媒體前大聲講。」更不相信預算亂編、追加預算，是可以大聲講的價值，可以「大聲講」的價值不多。北市府包容各黨派，北市府公務人員有黨職者不到兩成，他的政治理念是積小勝為大勝，不贊成「亮點政治」、「捉大放小」，政策方向則是看很遠的燈塔和照亮近路的手電筒。