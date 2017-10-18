〈台北都會〉停發元宵提燈？簡余晏︰為窮人小孩會續發

2017-10-18

i-Voting附議通過 將進入初審

〔記者沈佩瑤／台北報導〕各地方政府每年元宵節前，都會廣發生肖提燈，日前有民眾在台北市政府「公共政策網路參與平台」提案，以小提燈「不環保」為由，希望北市府不要再發送免費燈籠，引發熱議；「小燈泡」媽媽王婉諭昨也在臉書呼籲各界支持該i-Voting案；目前該案已跨過三千個附議門檻，將進入初審。不過，北市觀傳局長簡余晏說，排隊領燈籠現場看到很多窮人小孩，為讓小孩快樂會續發。

小燈泡媽媽臉書呼籲支持停發

王婉諭表示，從未領或買燈籠給孩子，但每年總會有鄰居、親友贈送生肖燈籠，很難每次都拒絕成功，確實有所困擾，「今年過了，燈籠怎麼辦？」除了燈組可以再利用，其他部分最後還是丟棄，且燈籠設計要小孩自己或參與組裝，真的不容易。

王分享，孩子們在學時，萬聖節、耶誕節裝扮，她都和他們共同製作，雖然裝扮永遠是最不華麗，但孩子很滿意、開心，這就夠了。

「花錢買東西很容易，但思考與製作的過程，何嘗不是一種體驗？一種教育？」王婉諭指出，她是真心欣賞也非常享受孩子把想法做出來，活動後還繼續討論哪裡做不好，下次要怎樣做的氛圍。

簡余晏前天在議場接受質詢時表示，環保是很努力想要實現的想法，但「在現場看到很多窮人的孩子，他們如果有一個小小的提燈可以領回去，小孩可以快樂，我想我會繼續做。」

簡余晏強調，有社經地位的家長確實有能力帶著孩子用家中材料做燈籠，「去年想嘗試，但發現做得太倉促了」，她表示，希望明年燈節大遊行，家長可以帶自己做的燈籠出來，當沒有人領取免費提燈時，整個社會就會進化到下一個階段，用自家的廢物回收做創意燈籠。