〈台北都會〉文萌樓2度挨罰 屋主控︰為徵收砍價

2017-10-18

〔記者郭安家／台北報導〕妓權團體日日春關懷協會使用市定古蹟文萌樓，十月廿日將因最高法院判決強制搬遷，須清空房屋返還屋主林麗萍，當天日日春將開記者會抗議、要求文化局徵收文萌樓為公有。文化局昨證實，屋主未提修復再利用計畫等，九月已開罰兩次，若不處理，十一月將進行文萌樓徵收程序；但林麗萍委託人反控文化局藉開罰，企圖降低協議價購金。

文化局︰再不提計畫 11月進行徵收

文化局今年六月會勘文萌樓時即指出八大缺失，包括環境破敗、管線雜亂、屋頂滲水、應設置防潮設備、防火設備等，要求屋主不能再消極維護，限期林麗萍兩個月改善、提送修復再利用計畫，並依舊版「文資法」開罰卅萬元。

委託人︰可協議價購 文化局卻不開會

林麗萍委託人蔡玉奎指出，文萌樓建物所有權人現為林麗萍及幾個月大嬰兒，今年五月法院判決林勝訴，文化局九月初即依屋況毀損嚴重開罰林卅萬元，同月再度開罰五十萬元。由於古蹟維護計畫涉及勘驗，文萌樓一樓目前由日日春使用，但屋主無法進入一樓、亦無現場照片，導致無法提出詳細維護計畫。

蔡玉奎指出，今年四、五月，林麗萍曾帶著幼子見鍾永豐，「要讓市府好交代，我們可以談談看協議價購」，那時鍾也答應，結果之後文化局不開會、不辦現勘鑑定屋況，卻於九月兩度開罰，令他質疑文化局透過開罰砍價。

鍾永豐︰依行政法及文資法行事

鍾永豐坦言，如果在對方允許下，文化局當然可談協議價購，但不僅要按照鑑價程序，還需依「行政法」精神，釐清屋主有無善盡管理責任，由於屋主迄今未提修復計畫，文化局也依「文資法」廿八條對屋主開罰，並確定屋主無法按照「文資法」規定走，文化局才會一步步協議價購。

依據「文資法」，古蹟經主管機關審查認因管理不當致有滅失或減損價值之虞者，主管機關得通知所有人、使用人或管理人限期改善，屆期未改善者，主管機關得逕為管理維護、修復，並徵收代履行所需費用，或強制徵收古蹟、歷史建築或紀念建築及其所定著土地。

日日春協會認為，屋主林麗萍是投機客，日日春則爭取公部門應將文萌樓「收歸公有」再委外經營，是希望確保文萌樓這個既特殊又邊緣的文化資產，在公家的手裡，文萌樓的公益性、永續性才最能夠被公眾監督，盼鍾永豐貫徹文資價值。