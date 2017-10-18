〈台北都會〉北宜公路「哭哭」宣導牌 居民毛毛的

2017-10-18

金紙、安全帽 還寫「我們懷念他」

〔記者何玉華／新北報導〕連接新北市與宜蘭的台九線北宜公路「九彎十八拐」，意外事件頻傳，新北市交通局九月中設立「哭哭」宣導標誌，畫面有金紙、安全帽等圖片，並寫著「我們懷念他」警語，引起居民反彈，且夜間燈光照射，讓當地人「驚驚」（台語），希望交通局能檢討改善。

石碇區格頭里里長陳秀蓉說，飆車是個人行為，發生意外造成人命傷亡當然讓人同情、惋惜，但當地路段因常發生事故，速限四十公里，里民天天進出，動輒被拍到超速挨罰，已經抱怨連連，現在又多了一個讓人「心裡毛毛的」宣導標誌，「懷念」等字眼實在不妥。

用適合警語 議員質詢盼改善

市議員陳儀君昨天在議會質詢時，要求交通局應該要站在居民的立場思考，宣導標誌沒有任何署名，且兩個眼睛「哭哭」，加上地面金紙的相片，夜晚在燈光照射下，讓石碇、坪林許多居民「驚驚」，希望交通局改善。

陳儀君說，交通局在常發生事故的路段提醒民眾注意，但用這種方式讓居民感覺很不好，希望交通局能與地方多溝通，用適合的警語提醒，不要用「我們懷念他」。

立牌1月事故減少 會再與居民溝通

交通局交通安全科科長陳建成說，會再與地方溝通了解居民想法。他說，目前在兩處重複發生死亡車禍的地點設置四面標誌，牌面是由同仁自己發想，鑑於國外常用驚悚、血淋淋的方式嚇阻，讓人不舒服，以「金紙」取代，國人一看就懂，有意涵、有效果又不會太驚悚；北宜事故以年輕人壓車居多，為了吸引年輕人目光，才會用比較可愛版的眼睛呈現。

陳建成表示，設置一個月來，事故比去年同期少七件，尤其以往連假期間常會發生事故，這次國慶連假平安度過，多少有些效果。