〈台北都會〉北市府公布 柯文哲、趙藤雄府內會面兩次

2017-10-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲前天到議會專案報告提到大巨蛋案，承諾將公開與遠雄集團董事長趙藤雄會面過程。市府昨公布紀錄，指柯、趙兩人僅在市府內見過兩次面，分別為二○一五年一月廿一日、二○一六年八月三日；但僅有二○一五年會面，有正式會議紀錄內容。是否曾在府外見面？北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲從未在市府外與趙藤雄見面。

僅一次有正式會議紀錄

根據市府公布資料，柯文哲與趙藤雄第一次會面時間是二○一五年一月廿一日，地點在市府大樓十一樓準備室，雙方決定各自成立專案小組，負責後續工作，北市府由副市長鄧家基擔任召集人，遠雄則是總經理湯佳峯。

與會人員部分，北市府有柯文哲、鄧家基、時任秘書長蘇麗瓊、時任法務局長楊芳玲、時任市政顧問洪智坤、時任市政顧問張益贍、時任發言人林鶴明、時任專員邱昱凱、參議黃臣豪、時任大巨蛋執秘胡培倫。遠雄則是趙藤雄、湯佳峯、時任副總經理蔡宗易、副總經理林欽銘、副總經理許自強、時任副理楊舜欽。

另外一次會面是二○一六年八月三日，因當年六月八日都發局發文至遠雄，要求文到三個月內完成改善，否則終止契約，柯文哲堅持要親自向趙藤雄說明終止契約一事，市長室主任蔡壁如負責聯繫，地點同樣是市政大樓十一樓準備室。

不過，此次沒有會面紀錄，市府對此稱，市長見到趙藤雄劈頭就罵，有多少人因為你去坐牢，包括林口合宜住宅、八德合宜宅、新竹眷改案、新竹御莊園建案十三樓變廿七樓被勒令停工、礁溪的建案被勒令停工，還有台南眷改案仍在查，怒斥「一個趙藤雄等於十個葉○○（葉世文）」，罵完之後，要趙藤雄回家想想，柯轉身就走了，結束當天的對話。