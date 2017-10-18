〈台北都會〉大巨蛋都審 大客車停靠方案被退

2017-10-18

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋停工至今約兩年半，遠雄上月向北市都市設計審議委員會遞件，昨日召開幹事會，遠雄表示，大巨蛋園區部分條件經過變更，但並無太大影響，主張無須重送環評、交通影響評估等，但各局處紛紛提出意見，交通局認為遠雄交通計畫不夠詳細，文化局也給軟釘子，不同意大客車停靠松菸倉庫；最後要求遠雄再補齊資料，下次提送幹事會。

停靠松菸 交通局、文化局均打槍

台灣建築中心去年審議時指出，大巨蛋將五十七輛大客車滿載到地下五層停車場有安全疑慮，要求一輛車僅能有兩人下到地下室，其餘乘客須於地面層上下車。遠雄昨提出交通方案，大客車進場時在大巨蛋園區北側菸廠路大客車臨時停靠區下客；上客離場時則有四種方案，分布於松菸倉庫旁的菸廠路及大巨蛋園區旅館側的逸仙路北延段兩處。

交通局技正廖苑伶認為，遠雄稱大巨蛋北側兩席大客車臨停區每小時可供八十車次使用，但應提出引用數據，大客車屬於隨機到達，若同時停靠恐會阻塞。至於遠雄提出大客車離場四種方案，也應提出更詳細說明及數據，建議重辦交通影響評估。

文化局代表也說，松菸倉庫月台屬於人行主要動線，如果大巨蛋大客車要在此上客將造成壅塞，要求遠雄再評估是否有其他替代方案，打槍遠雄交通方案。

遠雄巨蛋公司總經理湯佳峯表示，遠雄會辦理，但希望都審會可以給明確參數，否則無從辦理。遠雄發言人楊舜欽受訪表示，本來做建照變更很單純，遠雄也已經將差距縮到最小，可以讓審議速度加快；但既然都審會有意見，遠雄願意配合，但要提供標準。