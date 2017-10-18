〈台北都會〉北藝「爛尾樓」延宕 劇場包商求償6億

2017-10-18

〔記者郭安家／台北報導〕台北藝術中心工程因理成營造倒閉淪為爛尾樓，原本施作的外牆與內裝工程又歷經兩次流標，北市府日前好不容易找到廠商投標，近期將開工；但因工程延宕，該中心的國際級劇場標案廠商亞翔工程公司近日發函北市府，盼展延工期至二○一九年一月四日，意即市長柯文哲本屆任內恐無法剪綵，此外，亞翔還要向北市府求償六億元，議員質疑將全民買單！

亞翔要求展延工期至後年1月

民進黨市議員何志偉表示，事主理成營造早已倒閉，未來北市府無法實質得到賠償金，導致全民買單。他說，北藝中心是錯誤政策，使用Ｓ型玻璃等高價格、替代性不高的建材，理成倒閉後，造成收尾工程困難，市府未積極解決問題、行政怠惰，追究下來大家都沒責任，唯一有責任的竟是納稅人。

北市捷運局、工務局指出，北藝中心外牆及內裝工程原本是一個大標案，由理成營造統包，理成倒閉後，協調由捷運局針對外牆工程招標，並由雙喜營造得標，今年八月九日已開工；內裝工程則由工務局辦理招標中，但工務局坦言，內裝工程介面與亞翔承攬的劇場標工程有連結，導致劇場停工。

捷運局證實，亞翔日前提出六億元賠償金，包括人事費、工程營造保險費、履約保證金、工地管理費等雜支，其中最大筆的二．七億元為工程爭議款。

捷運局︰明天與亞翔開協調會

不過，捷運局東工處長簡哲宏表示，東工處日前已開會討論，覺得六億元聽起來很聳動、不盡合理、有待商榷，其來函價目表寫得粗糙，價格恐打壞市場行情，公務部門有自己觀點，也不必隨亞翔起舞，不能漫天喊價；本週四將會找亞翔開協調會進一步了解狀況。

市府：會向原包商理成求償

台北市法務局長袁秀慧也說，金額不會這麼高，會依據契約與亞翔協商。簡哲宏強調，若相關賠償金是理成營造倒閉、工程延宕所致，將會找理成索賠，畢竟理成還未成立破產財團，北市府同為債權人，理成還有一些債權，看還有多少錢，北市府都會求償。

亞翔提出工期展延至二○一九年一月四日，導致啟用日越拖越長，柯文哲無法在本屆任期剪綵。捷運局主秘王偉表示，會再查證亞翔所提的工期，若有趕工需求，將請亞翔提出趕工計畫、增加工班及工人。