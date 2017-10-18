〈台北都會〉177億2655萬 基隆107年度總預算出爐

2017-10-18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府一○七年度總預算案籌編完畢，歲出、歲入預算編列一七七億二六五五萬六千元，較上年度一七三億○二六三萬九千元，增加四億二三九一萬七千元。市務會議十七日通過一○七年總預算案，將送基隆市議會審議。

一○七年度總預算案中，最受關注的軍公教人員加薪三％也納入，剛剛上任的基隆市政府主計處長巫忠信表示，軍公教人員明年加薪三％，公務員、教職員的加薪都已編入預算中，包括約聘僱臨時人員也一樣加薪三％，總共八千人加薪；巫忠信說，軍公教人員加薪約二億六千四百萬元，其中，中央在一般性補助款中補助二億七百萬元，市府自籌五千七百多萬元。

基隆市長林右昌說，市政府一○七年度總預算案中，仍以教科文項目占最高，佔總預算廿八．六八％；債務舉借及償還皆為廿七億元，仍維持債務零成長。

一般政務支出，包括行政、民政、財務、立法及警政，佔二十四．○八％；另外，社會福利支出包括社會保險、社會救助、福利服務、國民就業支出與醫療保健佔十五．一二％，經濟發展支出佔之十一．七四％。此外，比較大宗就是退休撫卹支出，佔十一．三一％。

林右昌說，一○七年度沒有特別計畫，多半是持續推動進行中的重大工程，因為「前瞻計畫」中央還在核定，未完成核定，預算無法編列，要等到明年追加減預算再編。