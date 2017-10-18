〈北部〉太魯閣族感恩祭儀 體驗文面傳統

2017-10-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉太魯閣族年度大事感恩祭儀，將在本週六登場，今年移師南秀林銅門村多功能運動場舉辦，並首度融入「兒童繪畫暨Ptasan文面老人寫真」展覽，展示祖先文面文化，盼能力邀民眾一同了解太魯閣族傳統特色，關心已逐漸消逝的文面歷史。

全台文面耆老僅剩四人，分別為花蓮縣的陳清香及移居台北市的林智妹，苗栗縣籍的簡玉英及柯菊蘭，而住在秀林鄉的九十八歲耆老陳清香，則已臥病在床多年，讓今年剛獲得第廿四屆全球中華文化藝術薪傳獎─原住民族獎的文史工作者田貴實感觸良多。

秀林鄉公所廿一日將在銅門村多功能動場舉辦感恩祭，並同步於慕谷慕魚旅遊諮詢中心舉行兒童繪畫暨Ptasan文面老人寫真活動，邀約轄內學童及民眾彩繪、展示歷年作品，並在臉頰及額頭貼上傳統文面貼紙，一起感受族人的文化，傾聽文面歷史。

今年慶典活動內容豐富，包含各項狩獵技藝競賽，還有百人木琴表演及幼兒傳統歌謠傳唱，上午的祭祀祈福結束後，將邀請各村居民自行準備傳統美食與原民市集，與來賓、現場民眾及部落族人共享喜悅。

秀林鄉公所表示，慶典活動將以開放的方式，讓民眾看見太魯閣族的努力，並藉由感恩祭儀凝聚族人共識，讓傳統文化得以繼續保存、傳承。