〈北部〉疑排水閘門慢關致淹 五結民怒爭補償

2017-10-18

宜縣府：將與包商討論

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉錦草社區十四日當天水淹及膝，居民直指二結排水閘門未關及新完工的五結抽水站未順利運作釀禍，鄉長簡松樹昨帶領近百人憤怒包圍五結抽水站，要求縣府補償；縣府坦言二結排水閘門關閉稍有延遲，將與包商討論後續補償事宜。

五結鄉錦草社區地勢低窪，過去飽受水患威脅，經過爭取，在此新建五結抽水站，今年六月中旬完工時，總統蔡英文前往視察，肯定當地治水工程。

未料，上週六的卡努颱風外圍環流帶來強降雨，又讓錦草社區重回淹水噩夢，暴雨不及宣洩，社區泡在水裡，有名八旬住戶見到水灌進家裡，慌張跑出求救。

蒜苗泡爛 農民損失慘重

「期望越高，失望越大！」居民痛罵，為何抽水站已完工啟用還會淹水？有人懷疑治水工程規劃不當，加上排水閘門未及時關閉釀成水患，錦草社區出產大蒜，目前接近種植季節，不少人家中囤積的蒜苗被水泡爛，農民憤慨地說，蒜苗一公斤超過百元，現在全泡水，損失慘重，明年日子不知怎麼過。

宜蘭縣議員黃適超、張明華、沈德茂、鄉代會主席沈信雄等人，赴現場聲援村民，黃適超說，針對淹水禍首，縣府要調查清楚，若有人為疏失，應從優補償，彌補農民損失。

縣府工務處長陳春錦解釋，十四日當天上午，二結排水閘門關閉時間稍晚，包商發現後緊急處置，沒讓災情擴大，至於五結抽水站內有四台抽水機，一部抽水機十三日晚間十一時啟動時當機，一小時內排除障礙加入運轉。

陳春錦說，五結抽水站負責五結排水系統，這次卡努颱風帶來豪大雨，迅速抽取洪水，有效發揮作用，縣府積極爭取前瞻計畫經費，計畫在錦草社區另建抽水站未雨綢繆，有關災損部分，縣府也會從寬從優認定。