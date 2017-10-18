〈北部〉漂白水誤加鹽酸 健身中心6人嗆傷

2017-10-18

產生氯氣 泳池白霧茫茫

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市健身中心WORLD GYM，昨天下午發生員工不慎將漂白水加入鹽酸，產生氯氣，造成六人因吸入性嗆傷被緊急送醫，經留院觀察，所幸沒有大礙，陸續返家；縣府消保官羅鈞盛獲報前往現勘稽查，業者坦承員工不當操作，允諾加強教育。

WORLD GYM事後回應，共有四名員工、兩名會員感到不適，立即送醫，公司對此深感抱歉，會負擔所有醫療費用；此事是因員工不當操作泳池的化學物品，公司將加強流程教育， 確保類似事件不再發生。

會員怨業者未緊急疏散

有會員抱怨，案發前，他在三溫暖內聞到一陣異味，但過了十餘分鐘，才有員工通知「漂白水出問題」，請大家離場，當時泳池白霧茫茫，異味刺鼻，很不舒服，警報器卻未響；他並質疑，全店只有單一出入口，萬一發生火災該怎麼疏散？痛批業者漠視人命安全！

羅鈞盛表示，經現勘，業者坦承是工作人員，誤將漂白水加入鹽酸，產生氯氣外洩；他要求業者建立重複確認的標準作業流程，每小時偵測一次。

針對會員抱怨業者未緊急疏散，也將要求加強改進，若有損害消費者生命、健康等，可依消費者保護法處六萬元以上，一百五十萬元以下罰鍰。

新竹縣消防局表示，案發後協助將六名吸入性嗆傷患者送醫，分別有咳嗽、頭暈、想吐、胸悶、呼吸不適等症狀；一個小時後偵測，現場已無氯氣。