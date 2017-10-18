〈北部〉前瞻4.8億 竹市打造「微笑水岸」

2017-10-18

三大項工程預計明年底可完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府成功爭取「前瞻基礎建設—水與環境計畫」四點八億元經費，將投入新竹左岸、漁人碼頭及十七公里海岸三項重大建設，市長林智堅說，將以「微笑水岸」讓市民與水環境關係更緊密，營造親水休憩空間，三大項工程已完成細部設計，明年底可完工啟用。

林智堅表示，新竹市北有頭前溪、西有台灣海峽，市區則有隆恩圳和客雅溪貫穿，是一座被水環繞的城市，他上任後推動的新竹左岸、漁人碼頭及十七公里海岸規劃已具藍圖，如今獲得中央明年四點八億元經費支持，「微笑水岸」目標即將實現。

新竹漁港、新竹左岸改善設施

林智堅說，將投入一點五億元改善新竹漁港觀光休閒設施，包括強化排水和交通基礎設施，提供明確的停車指標導引動線，也會有夜間照明及咖啡餐車進駐，讓新竹漁人碼頭越晚越美，提供親子、情侶散步環境。

另外，新竹左岸的工程，過去因缺乏整體規劃，導致空間零碎，讓人沒有想來的動力，出入口標示也不清楚，明年將投入一點五億元規劃大型指示標誌、提供停車場及公廁，讓民眾能親近水域，享受打藍球、騎自行車和運動休閒的空間，並進行舊港高灘地景觀再造，銜接十七公里海岸，打造廿七公里休憩藍帶。

十七公里海岸線沿途景觀整建

林智堅說，十七公里海岸線已是全台知名景點，但缺乏讓遊客「停留」的亮點，市府將再投入一點八億元進行沿途景觀的整建，串聯香山濕地、金城湖賞鳥區、風情海岸、賞蟹步道、海山漁港、港南風景區與南港賞鳥區。

其中活化港南風景區將是重點，會把原先拱橋及平面橋，以「減法」方式，讓景觀更協調，同時引進獨木舟等水域遊具，且降低海堤高度，讓遊客及自行車騎士可以觀海看夕陽。