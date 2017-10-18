〈北部〉閩南文化中心 明年初可望成立

2017-10-18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市擁有上百萬閩南人口，卻不像市府客家事務局及原住民族行政局有專責局處負責客家、原住民文化推廣工作，引起市議員林正峰、劉茂群的關切，都表示族群平等、資源共享，應成立閩南文化科；對於市議員的要求，市府人事處長張建智昨至市議會進行工作報告表示，市府員額編制已滿，將先由文化局成立閩南事務諮詢委員會，而市長鄭文燦則裁示，將成立閩南文化中心。

文化局文化發展科長黃藍燕表示，已編列一千萬元預算，希望明年初在土地公文化館成立閩南文化中心，預計編制三至四人，負責進行閩南文化推廣工作。

市議員林正峰昨質詢強調，客家人、原住民都有各自的負責局處，他質疑，閩南人也有繳稅金，為何獨漏閩南事務局？再說，體恤市府人事吃緊，不要求成立局處，但至少也該有閩南文化科。

市議員劉茂群也強調，他不希望造成族群對立，但客家事務局卻鋪天蓋地的花資源，甚至是所有族群的最多錢，要求應該資源共享，也贊成增設閩南文化科。

張建智對此回應，目前將先協調各局處成立工作小組，對於閩南文化推廣，進行相關工作檢討。

人事處副處長林妙貞說，年底將會向行政院提出請增員額計畫，若能獲得增額，會再召集各局處依需求，統籌人力分配。