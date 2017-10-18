〈北部〉爭主辦世中運失利 鄭文燦：中國出價太高

2017-10-18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府積極爭取二○二○年世界中學生運動會（世中運）在桃園舉辦，市府教育局長高安邦十二日率隊前往義大利進行簡報，但義大利時間十五日下午六點由國際學校體育總會（I.S.F）會長Laurent Petrynka宣布，二○二○世中運主辦為中國晉江。市長鄭文燦對此表示，因為中國晉江在權利金、交通、食宿的承諾，「超過桃園所能負擔，桃園無法跟進這樣的條件」；高安邦更直言，晉江投入的總經費，換算成新台幣保守估計逾七十五億元，遠超過桃園預計投入的二．六億元。

高安邦指出，晉江為了世中運而打造的全新體育場館耗資人民幣十六億元（約新台幣七十三．六億元），並提供所有參賽選手免費食宿，另修繕舊有的館舍也花了新台幣約一億四千萬元，更全額補貼卅個新興發展國家參賽選手旅費。

高安邦說，中國國際航空公司也提供兩折機票給其他參賽國，並提供未來四年兩百個名額的全額獎學金，再加上權利金，總經費逾七十五億元，遠超過了桃園所能負擔的能力，他強調：「桃園的出價已考慮過財務負擔，不會盲目的去爭取。」

鄭文燦表示，代表團已經盡力了，且在申辦過程中，代表團已將桃園的特色與優勢，做了很好的國際宣傳。

鄭文燦指出，桃園這三年來舉辦過七項國際賽事，包括二○一○至二○一七國際自由車環台賽、二○一五桃園市國際十人制橄欖球邀請賽、二○一五世界聽障籃球錦標賽、二○一五亞太聽障運動會、二○一六桃園盃國際體操邀請賽、二○一六國際田徑公開賽及二○一六第九屆亞洲武術錦標賽。

他說，桃園具有辦理國際賽事的能力，若有其他合適的國際賽事，市府仍會繼續爭取申辦。