〈北部〉台鐵車票傳漲 立委討東部幹線配套方案

2017-10-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台鐵票價傳出明年二月調漲，第一階段把電子票證的九折優惠，縮減為九五折，預估有四十萬名通勤族受影響，宜蘭縣籍立委陳歐珀認為，東部縣市大眾運輸運能比較不足，鐵路是主要運輸工具，貿然漲價會讓東部鄉親有相對剝奪感。

台鐵票價凍漲二十二年，外傳台鐵醞釀分階段漲價，首波鎖定電子票證，現行九折縮水為九五折，漲幅五．六％，平均每人每月得多支出一百五十元。

陳歐珀說，西部地區有捷運、高鐵、多條國道，民眾有多種選擇，交通建設相對落後的東部縣市，火車是不可或缺的大眾運輸，不僅熱門時段車票難買，又因行車距離長，票價高，在這方面的花費，肯定高於西部縣市。

陳歐珀說，台鐵如果非得調漲票價，東部幹線應有配套方案，請交通部研議合理調整機制，兼顧東部鄉親權益，經過充分溝通再上路，以免招致非議。

宜蘭縣民林小姐說，她搭車往返宜蘭、台北上班，雪隧開通後，國道客運班次密集，票價低廉，搭車時間縮短，成了首選，火車票若再漲價，他搭乘意願會更低；另名縣民王先生認為，火車票價如因調漲而降低大眾搭乘意願，台鐵反而得不償失。

針對火車票價調漲議題，台鐵回應，現階段都是傳聞，局內還未討論，也沒有腹案，目前討論此事言之過早。