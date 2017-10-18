〈北部〉寶山民德橋 改建完工

2017-10-18

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹縣寶山鄉的民德橋興建於民國六十九年，在民國一百年被評估需儘速改建以免發生災害；鄉長邱坤桶說，民德橋改建工程去年六月開工後歷經不少難題，終於在日前完工，預計二十二日舉辦竣工典禮。

位於寶山鄉鄉道竹四十七線寶新路三段和寶山路交叉路口的民德橋，橫跨鹽港溪上游，原本的設計是單跨T型梁橋，不但橋梁老舊，橋欄也已毀損，經濟部水利署在民國一百年公布的鹽港溪排水治理計畫中提到：「民德橋梁底高雖符合計畫洪水位，但因跨徑不足需儘速改建以免發生災害」，所以地方積極爭取補助改建。

逆向危險路口改善

邱坤桶說，去年爭取到水利署第二河川局補助一千二百四十萬元，加上公所分擔九百一十九萬餘元，開辦民德橋及周邊左右岸護岸改建工程，改建後的新橋為單跨預力梁橋，跨徑三十五公尺、橋寬八公尺，採用懸臂式橋台，且原本位於寶新路下方的民德橋，與寶新路路面落差約三點二公尺，寶深路左轉寶新路及寶新路左轉寶深路會有逆向的情況，改建後寶新路與民德橋為直交的T型路口，不再有逆向的狀況，路口視野寬廣良好，沒有高低差，交通的安全性大幅提升。

邱坤桶說，改建工程陸續遭遇舊有地下構造物基礎阻礙基樁施工、工程用地的釐清、原有護岸的補強等問題，還好都順利解決。