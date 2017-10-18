〈北部〉解決蘆竹水患 埔心溪拓寬開工

2017-10-18

〔記者陳昀／桃園報導〕為解決埔心溪每逢豪雨造成的淹水問題，市府水務局檢討整治計畫，大新三號橋至新莊一號橋段的河道拓寬工程昨天開工，要從二十公尺拓寬到廿五公尺，總長一．二公里，預計一○八年五月完工，可望解決蘆竹區新莊、大竹、宏竹三里的淹水問題。

鄭文燦指出，埔心溪流經內壢、八德，再到蘆竹的中福、大竹，以及大園區，流域很廣，且還流經桃園國際機場，確有必要提高防洪等級；過去溪流整治計畫都採小段式進行，效果不彰，市府整體檢討埔心溪整治計畫後，決定改善埔心溪容量不足、溪流較彎的問題，並整治支渠。

他表示，大新三號橋至新莊一號橋段的河道拓寬工程預算為一．○五億元，要將長度一．二公里的水道再拓寬五公尺，還要加高護岸、設置防汛道路等。

鄭文燦說，市府今年投入約二．六億元經費，執行「埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」、「福德橋至黃厝橋治理工程」、「後厝支線匯流處護岸加高」、「埔心溪呂厝橋上游至高鐵橋排水路改善工程」四項水利工程，預計一○九年完成，可提升埔心溪的防洪等級。

水務局長劉振宇表示，後續將再向中央爭取「流域綜合計畫」及「前瞻基礎建設計畫」經費共十．八七億元，進行埔心溪主流河道共三處的治理工程，包括「航空城機場之周邊排水埔心溪改善計畫」、「埔心溪呂厝橋下游排水路改善工程」、「埔心溪大新二號橋、西勢橋、無名橋改建工程」，預計改善河段的長度可達五．二二公里。