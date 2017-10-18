〈北部〉桃園區延平路延伸至八德區和平路 109年完工

2017-10-18

〔記者鄭淑婷／八德報導〕為解決桃園區到八德區長久以來的交通壅塞問題，市府計畫將桃園區延平路打通延伸至八德區和平路，路幅從廿米到卅米不等，以分散台四線介壽路及一一○縣道桃鶯路的車潮，全線將分三期推動。工務局新建工程處表示，其中第二期國道二號南側至八德區和強路工程進度最快，已進入細部設計階段，預計年底即可發包、一○八年完工，全線可望於一○九年完工通車。

長近兩公里 二期年底先發包

桃園區延平路延伸至八德區和平路的道路新闢工程，將從桃園區延平路、樹仁三街口延伸至八德區和平路，中間穿越國道二號下方，全線切分為三期進行，第一期為桃園區樹仁三街至國道二號北側、長度兩百九十公尺，第二期是國道二號南側至八德區和強路、長度一千一百公尺，第三期從八德區和強路至和平路、長度約六百公尺，新闢道路總長度近兩公里。

新工處指出，第一期位處都市計畫範圍內，須將部分農業區變更為道路用地，目前正在辦理都市計畫變更程序，第二期、第三期都是非都市土地，只須辦理變更編定；第二期工程進度最快，已進入細部設計階段，今年底就可完成發包程序，第三期仍在進行道路劃設的定線作業。

新工處說，第二期工程開始施工後，如果都順利依期程，可接著進行第一期工程，最後完成第三期，全線可於一○九年完工通車，完工後第一、二期為廿米道路、第三期為卅米的雙向四線道路。

市長鄭文燦去年宣布此案時表示，包括用地取得、施工等，總經費約八．七億元，但確切經費仍需待所有規劃設計完成後才能確定。

將成桃園、八德新主要道路

新工處表示，目前桃園到八德區主要倚靠台四線介壽路及縣道一一○桃鶯路，由於沿線人口稠密且商業活動頻繁，交通負荷量龐大，尖峰期間總是塞車；新闢的延平路延伸道路往北可串聯桃園火車站周邊區域，往南可銜接國道二號大湳交流道，完工後將成為另一條主要道路，可有效分流往來桃園、八德區的車潮，且未來綠線捷運施工期間，更會成為重要的替代道路。