〈中部〉質疑數據延遲 環團︰孩子恐受霾害

2017-10-18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕空污傷害很即時，不要空污歷史數據！環保和媽媽團體昨天集結市府前抗議空氣品質指標（AQI）地圖顯示燈號和空污旗警示不即時，PM10、PM2.5和臭氧數據延遲，無法即時反映當下的空氣品質，讓民眾來不及防護，孩子可能在霾害下運動，要求AQI地圖即時反映，落實出現校園空品紅旗就停止戶外體育活動，並以校內空氣盒子做為優先參考。

環保局︰全國統一標準

環保局指出，AQI是全國統一標準，由環保署參考美國標準訂定，優點為整合空氣污染指標（PSI）及PM2.5兩大指標，解決雙指標不易解讀的困擾，精確提醒民眾自我防護，沒有放寬標準的問題。

而目前學校升空品紅旗，校方會依教育部標準流程調整戶外課程，而空氣盒子易受外部環境干擾，加上有故障維護等問題，容易誤判，對於整體空品，仍應回歸專業的空品監測站數據，較為客觀。

昨天包括主婦聯盟、台灣健康行動聯盟、台灣親子共學團等團體與台中市議會國民黨團，要求空品指標即時呈現，守護呼吸健康。主婦聯盟台中分會副會長許心欣指出，目前AQI地圖中的PM10、PM2.5移動平均值計算方式為○．五× 前十二小時平均 + ○．五 × 前四小時平均，臭氧（Q3）為取最近連續八小時移動平均值，數據延遲不即時，有延遲警示和拉低平均的問題，要求勿用歷史數據做為AQI指標。

許心欣說，否則若清晨霾害飆高，可能到中午或下午才會顯示惡化，但孩子早上卻照常在學校戶外打球跑步，暴露在高濃度空污裡，吸入更多毒空氣；荒野台中分會副理事長、彰基兒童腎臟科主任錢建文說，空污危害身體健康甚鉅，兒童更是空污的敏感族群，在霾害下運動，吸入肺部的污染是平常的十倍。