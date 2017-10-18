〈中部〉蓋好10幾年 布袋兒童館從未開張

2017-10-18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮兒童館於民國九十年興建後，因經費不足，遲未建置相關設施，曾有社團、警方借用，最近則是布袋鎮清潔隊進駐辦公，兒童館長久以來有名無實，地方疾呼開放使用，鎮長陳鳳梅昨回應，因空間長期閒置，內部損壞，評估後並不適合做兒童館；嘉義縣目前沒有公立的兒童館，縣府已規劃閒置空間整修為親子館。

沒錢整修添設備 評估不適用

蔡姓鎮民反映，兒童館從未開放使用過，孩子從小時候就吵著要去兒童館玩，現在已大學畢業，服完兵役，兒童館還是沒有開放，實在離譜；此議題也在臉書引起討論，布袋鎮代蔡石鵬等人預定今上午十點半現勘，邀民眾前來討論兒童館未來用途。

曾當倉庫 現做清潔隊辦公室

陳鳳梅說，當年鎮公所興建兒童館後，因經費不足，都未採購設置兒童遊憩設施，後來有社團、布袋警分局等借用當辦公室或倉庫，又因長期閒置，雜草叢生，無人使用；她上任後，為避免空間閒置，今年重新整理，改善漏水、地板等問題，並安裝冷氣，暫做清潔隊辦公室，由於清潔人員每天整理環境，近來有不少民眾會來此散步，籃球場也有民眾來打球運動。

陳鳳梅說，兒童館為二樓建築，但內部各空間都是不方正的六角形，每個空間不大，樓梯狹窄，要設置合乎親子使用、具安全性且完整的兒童休憩場所，需重新規劃整修及採買設備，至少花兩、三千萬元，鎮公所無力負擔。

嘉義縣目前沒有公立的兒童館或親子館，縣府綜合規劃處長李明岳說，縣府預定將朴子市東石國中第二校區建物整修為托育資源中心暨親子館，由於校方今年九月剛遷離，老舊建物需先進行補強工程，目前已爭取到衛福部補助五百餘萬元經費進行第一期工程，預計明年初動工，未來會有親子遊憩空間、親子課程及托育資源等。