〈中部〉斗六路樹抗「癌」病的燒 沒病的移植

2017-10-18

〔記者詹士弘／雲林報導〕有樹癌之稱的褐根病入侵斗六市，斗六市公所展開行道樹搶救大作戰，對斗六大學路及明德路中央分隔島進行處理，病樹挖出後將焚化殺死病菌，未染病的行道樹將移植「樹木銀行」，視狀況再重植。

防堵褐根病 分隔島先改種綠籬

斗六市公所表示，正進行「千禧公園及中央分隔島綠美化景觀工程」 ，並針對施工區域樹木健診，發現不少行道樹已罹患褐根病。

市公所公用課長孫旺田表示，樹木褐根病是一種亞洲熱帶及亞熱帶地區林木根部病害，會引起根部腐敗，導致全株凋萎死亡，為台灣木本植物主要根部病害之一。

孫旺田說，褐根病主要藉由根系接觸傳播，發病慢、傳播慢、早期病徵不明顯，難以診斷，而後期防治又難以成功，有「世紀黑死病」、「樹癌」之稱。

樹木染病後樹根患部組織會變色，但與健康組織間界限不明顯，而後木材褐化，數月後白腐，長有不規則褐色網紋線，病根表皮易剝離，若樹木感染褐根病未經妥適處理，病株會凋萎，樹木死亡後乾枯的葉片與果實可存留在枯樹上數月，或者植株生長衰弱，葉片稀疏及掉落，約一至兩年後死亡。

6株台灣欒樹、23株火焰木病了

孫旺田說，至昨天為止，經健檢台灣欒樹已有六株感染褐根病枯死，火焰木有廿三株感染褐根病，將燒毀病株，避免持續擴散。

健康的台灣欒樹有十五株，將依計畫移植至公所樹木銀行觀察養護，由於土壤仍含病菌，未來中央分隔島將不種喬木，改種綠籬。