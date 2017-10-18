〈中部〉國旗「包」圍 林佳龍︰當然愛國

2017-10-18

〔記者張菁雅／台中報導〕今年國慶晚會首次移師台中市舉行，卻遭國民黨市議員抨擊看不到國號、國旗，有如一般跨年晚會。市議員李麗華十七日質詢時還拿出國旗，將她和市長林佳龍包在一起，代表「愛國愛到不行」。李麗華也要求林佳龍說出「我愛中華民國」，林佳龍則說，「我當然愛國家」、「我們國家叫中華民國」。

市府文化局長王志誠昨天在議會專案報告國慶晚會辦理情形，國民黨議員李中、黃馨慧、陳政顯、李麗華都表示，國慶晚會是國家慶典，場內卻看不到國號、國旗，連蔡英文總統都不講「中華民國」，只說「這個國家」，非常不尊重國家。

李麗華甚至當場拿出一面國旗，走到備詢台，林佳龍先是和李麗華及多位國民黨議員一起拿著國旗，接著李麗華表示想用國旗把她和林佳龍包在一起，代表「愛國愛到不行」，林佳龍配合演出，並表示「尊重議員質詢」。在場官員因為這個突兀的舉動笑成一團。

李麗華也要求林佳龍說出「我愛中華民國」。林佳龍說，「我當然愛國家」，李麗華追問是「哪個國家」？林佳龍連說兩次「我們國家叫中華民國」，國民黨議員紛紛給予掌聲。

民進黨議員邱素貞稍後質詢時則嘲諷說，國民黨口口聲聲說愛國旗，如果真的愛國旗，希望去中國時，可以穿國旗裝、戴國旗帽、拿國旗，而不是一天到晚在台灣喊爽的而已。