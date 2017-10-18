〈中部〉彰化復古桌遊夯 8場近2000老人參加

2017-10-18

專為阿公阿嬤量身打造

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為彰化縣阿公阿嬤量身打造的「復古桌遊嘉年華」，去年底首登場，今年共推出八場，吸引一千八百多人報名參加，受到熱烈迴響；彰化縣政府社會處長黃淑娟表示，因為太受歡迎，明年將擴大辦理，讓更多銀髮族一起來動動腦，玩桌遊，身心更健康！

全縣65歲者已逾19萬人

隨著台灣邁入高齡化社會，彰化縣今年六十五歲以上長者已經超過十九萬人，彰化縣長魏明谷因而提議讓阿公阿嬤來玩牌，多動腦筋，就可以延緩老人失智情況，因此，社會處在去年底辦理「復古桌遊嘉年華」，今年委託弘道老人福利基金會在全縣舉辦八場活動，每場次都有超過二百位長者參加，都有志工協助。

每場逾200長者報名參加

黃淑娟表示，今年八場活動深受長者歡迎，不只是報名踴躍，長者玩起「十八喇」（骰子）、撲克牌遊戲「十點半」、象棋、麻將與四色牌，整個眼神都跟著發亮，全神貫注投入，當贏得點數，就可以兌換禮品，長輩都很開心。

縣府：明年增場次和大型場地

黃淑娟說，今年場地大多是社區或是學校的活動中心，有的場地不夠大，無法容納更多的人，因此，明年除增加場次，擴大辦理以外，也會尋找大型場地來辦活動，讓更多阿公阿嬤都可以報名參加，也會增加桌遊種類，讓長者有更多的選擇。

縣長：長者動動腦可減緩失智

副總統陳建仁今年也曾來訪視和美鎮南佃社區發展協會時，看到社區長者玩「十八喇」、「十點半」及象棋麻將時，也一時興起下海做莊；縣長魏明谷也多次與長者一起玩桌遊，魏明谷認為，人要活就要動，不只身體要運動，腦筋也要多動，老人玩桌遊，為了求勝利，就用動腦筋，就可以減緩失智的發生。