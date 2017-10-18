〈中部〉《增產減污雙贏》雲林畜牧肥水施灌 年省4800包化肥

2017-10-18

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣力推畜牧肥水施灌農田二年，現有廿三場、一百一十多公頃農田實施，每年可節省四千八百包化學肥料使用，削減生化需氧量七二九六公斤、懸浮固體一萬三六八○公斤污染排放量，有效減少河川與土壤污染，縣環保局昨呼籲更多畜牧業、農民加入，維護環境。

環保局代理局長張喬維表示，雲林縣養豬頭數全國第一，雖帶來不少經濟產值，但其廢水卻帶來惡臭、污染河川、大排，備受詬病，環保局前年結合農業處推動「沼液沼渣作為農地肥分使用」，盼能降低污染，改善縣內河川環境。

張喬維指出，截至今年九月，全縣已有廿三畜牧場申請通過，利用管線輸送或槽車載運，可施灌一一二公頃農田；他說，畜牧肥水施灌農田畜牧業每年約可節省廢水處理費約十六萬元，農民每公頃農田每季可減少化學肥料近四萬元支出，並可增加一至二成產量，是創造雙贏好方法。

農民許清吉表示，他使用施灌畜牧肥水澆灌玉米田，種植的玉米田生長期縮短，產量也增加，栽種的玉米更加清甜，由於畜牧場施灌的肥水都已經過處理，並沒有原先以為的惡臭及污染疑慮，他準備擴大施灌的農田。

雲林縣農業處表示，目前畜牧肥液施灌農作物包括水稻、大蒜、玉米及狼尾草，農作物成長情況良好，尚未發現有副作用，將增加西瓜、番茄、芋頭、酪梨、辣椒及南瓜等作物，盼能夠擴大使用範圍。