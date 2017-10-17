〈南部〉《全運會授旗》台南已入帳16獎牌 帆船包辦2金

2017-10-17

爭取提升設備、國外訓練經費

〔記者劉婉君／台南報導〕全國運動會將於廿一日至廿六日在宜蘭縣舉行，帆船、桌球、現代五項等項目已先開賽，南市目前入帳兩金十銀四銅，其中帆船就包辦兩金五銀四銅，由於南市選手想拚奧運，相關設備、國外訓練經費都待提升。代理市長李孟諺昨為南市全運會代表隊舉行授旗儀式時表示，停擺五、六年的體育發展基金會明年將重新運作，希望政府跟民間資源結合，做為各項運動選手的最佳後盾。

台南市全運會代表隊授旗儀式昨在永華市政中心舉行，由代理市長李孟諺將市旗交給台南市體育總會理事長劉福財。今年共有六百七十八位選手及隊職員，參加卅三項競賽，預期在划船、軟網、跆拳道等項目，有望拿下十八面金牌。

就讀台南海事體育班二年級的汪芷綾，已拿下帆船RSX女子組金牌；就讀高雄醫學大學運動醫學系的吳其謙，則和隊友朱至源拿下國際420型男子組金牌，將續拚在澎湖舉行的亞洲盃。汪芷綾、吳其謙都說，有機會想要拚奧運。

台灣體育總會帆船協會副秘書長陳啟榕表示，帆船是東方人在奧運具有奪金希望的項目，但台南市目前缺少大型教練艇，選手也須自購設備，國外訓練經費不足，都是要先克服的困難。

體育處：體育發展基金明年重新投入

體育處指出，市府每年編列一千兩百萬元，協助帆船等優勢運動項目的優秀選手，補助培訓費、移地訓練費等；明年恢復運作的體育發展基金，將視實際募款情形，投入體育發展相關工作。