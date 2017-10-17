〈南部〉8野犬追逐 小鸊鷈家族不見了

2017-10-17

〔記者楊金城／北門報導〕濱海地區的流浪狗不只會追咬人、家禽，也會追逐候鳥，近日引起賞鳥熱的北門井仔腳小鸊鷈家族，昨被八隻流浪犬追逐，一陣驚擾後，小鸊鷈家族不見了，鳥友們擔心凶多吉少。

2成鳥、3雛鳥及1顆蛋不見蹤影

井仔腳鹽鄉民宿老闆洪有志說，在南十、南十五線路口旁的魚塭、鹽埕，上月發現三個小鸊鷈家族棲息，有的已孵育出雛鳥、有的還在孵蛋，吸引鳥友前來拍攝。

小鸊鷈因會潛水，雛鳥也老是跟在親鳥旁邊，甚至爬上親鳥背上、躲在親鳥的羽翼內，一家和樂的可愛模樣，十分討喜。

但一大群流浪狗昨破壞了小鸊鷈家族的安樂窩，有八隻黑色流浪狗侵入小鸊鷈棲息的魚塭淺灘處，不知是追逐玩耍，還是追咬小鸊鷈，一陣驚擾後，一對小鸊鷈成鳥、三隻雛鳥、一顆蛋不見了。

洪有志、王淑梅夫婦昨上午十一時全程目擊流浪狗在魚塭水塘追鳥的過程，並錄影存證，還高呼驅趕流浪狗，但過了半小時，流浪狗又跑回來。

流浪狗驚擾鳥類生態 甚至攻擊老人

洪有志說，流浪狗驚擾了鳥類生態，令人惋惜；他還看過流浪狗追逐白鷺鷥、埃及聖䴉、紅冠水雞等其他鳥類，也曾目擊流浪狗群體圍攻家犬、家貓、家禽。

事實上，濱海地區流浪狗為患，困擾地方，七股早年還曾發生咬死老婦事件，近年學甲、北門、將軍仍不時傳出少數具攻擊性的流浪狗追人、甚至咬傷人，地方希望市府不要放任流浪狗趴趴走。

台南市捕狗大隊用誘捕、追捕野犬，但流浪狗躲到魚塭就難以捕捉。落網的野犬在結紮後等待認養為工作犬，危害公共安全、具攻擊性的流浪犬，也會選擇適合的回置釋放地點。