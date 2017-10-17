〈南部〉校董劉昌明 住學生宿舍辦學

2017-10-17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕新光高中董事長劉昌明原本是企業家，六年前從台北來到高雄辦學，每週南北往返，他住在約六坪大的學生宿舍，跟著學生遵守門禁規定，七十歲劉昌明說：「教育可以改變一個人。」並樂此不疲。

新光高中成立於民國五十四年，前身是赫赫有名的樂育高中，顛峰時期有學生三千餘人，音樂班、足球隊全國知名，因為少子化及董事會經營策略等問題，人數大幅滑落到三百餘人。前校長洪進來為整頓校務，北上八次邀請劉昌明南下辦學，六年前劉入主董事會，改校名為新光高中。劉昌明說，他住在宿舍不是為了省錢，是方便督導學校管理。

他原本從事醫藥、化工業，因所生產的洗髮精、冷燙液等跟美容美髮業有關，當時因為事涉自己的產品通路，決定協助建教合作，政府甫在七十三年開放家事類科「三三輪調」，他親自招生，因為美髮美容當時很夯，招生成果相當好。

他表示，接觸到教育是在民國七十五年，當時大校不辦「三三輪調」，他介入多所中小規模職校經營，過程中看到學生有了一技之長，或人生有好的改變，深深覺得「辦學是功德一件」。

劉昌明親自走訪三千多人的萬能工商校長張簡溪俊住家挖角，張簡也因為教育界對劉的評價很高而願意受聘校長。張簡溪俊說，當時正有兩所大學邀請他出任行政副校長，雖然外界對他的選擇詫異不已，他卻深具信心。

政府宣布軍公教加薪，但劉昌明一接任就自掏腰包年年調薪，今年八月起平均每人調高二千五百元。劉昌明說，他的目標就是要社區孩子就近入學，讓教育對人生起了好的翻轉，住宿舍當作是「對私生活約束」，因為他得跟學生一樣守規定。