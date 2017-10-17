〈南部〉暴雨狂炸3天 二期稻受害達51公頃

2017-10-17

〔記者張存薇、陳賢義／台東報導〕台東從上週五至週日大雨狂下，部分地區降雨量高達近千毫米，根據台東縣政府農業處統計，作物損失達六百多萬元，以二期稻作倒伏最嚴重，此外，池上鄉亦有一家養雞場因雞舍毀損、萬隻鬥雞及放山雞死亡，粗估損失超過四百萬元。

連日大雨狂炸，以縱谷線的池上、海端、關山、延平、鹿野及卑南等鄉鎮農業損失最慘重，正在孕穗至抽穗期的二期稻作因雨量太多，不堪負荷而倒成一片，不只縱谷線、台東市，連東海岸的水稻也出現倒伏，被害面積五十一公頃、損害程度約廿四％，換算無收穫面積十二．二二公頃。

其中關山鎮因關山大圳不及排水潰堤，大水直入沖入農田，約廿公頃即將在十餘天後收成的二期稻倒伏，也波及了部分甫抽穗和開花的第三期稻，但因屬延遲性的傷害，關山鎮公所農業課長彭成豐表示，確切農損須在一個月後視結穗情形才可判斷。

其他包括南瓜、鳳梨、甜椒、甘藍菜、玉米、茶葉等都傳出災情，農業損失估計已達六百廿一萬一千元，以海端鄉一百八十五萬五千元最高，關山鎮也損失達一百四十一萬六千元、卑南鄉損失一百四十七萬三千元，農業處表示，因部分山區道路還有落石、坍方，必須待各公所人員到現場會勘確定損害程度。

此外，池上鄉一家養雞場五千隻鬥雞、五千隻放山雞死亡，估計損失超過四百萬元，農業處將依單一鄉鎮、單一牧場協助申請天然災害救助，依規定一隻雞可獲廿元救助。