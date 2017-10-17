〈南部〉太陽能廠搶進屏東 元晶加碼投資500億

2017-10-17

完工後每年可供30萬戶用電

〔記者邱芷柔／屏東報導〕繼今年九月太陽能電池大廠茂迪公司宣布計劃在屏東縣施設高達四百MW（MW為百萬瓦）的太陽能發電廠後，元晶太陽能科技股份有限公司昨天也與屏東縣政府簽訂合作意願書，計劃投資五百億元在屏東縣打造全台灣規模最大的太陽能發電廠，發電量可供三十萬個家庭使用。

元晶董事長廖國榮表示，這個投資案是目前台灣最有效率及產能最大的廠，相當於每年可發電十三億度，約可以供給三十萬戶使用，這樣的規模是全球的前五大廠，初估三年內就能完成這項投資計畫。

廖國榮說，今年四月動工的模組廠，年底就能開始試做，預計明年二月開始量產，希望在各單位合作下，在屏東從產到銷，打造一條龍式的綠電產業，初估三年內就能完成這項投資計畫。

屏縣綠能辦公室分析，屏東發展綠能多年，目前全縣太陽能發電約一百四十MW，其中養水種電專區約為廿三MW，日前有茂迪投資兩百億元預計施設四百ＭW，現在元晶再投資五百億元設置達一千ＭW，業者們鎖定枋寮、佳冬、東港、林邊一帶易淹水區域，及其他不利耕作的土地為主要建置對象，縣府並積極媒合合作金庫啟動綠能貸款專案。

縣長潘孟安表示，元晶在去年購置土地後，今年四月立即動工設廠，十月再加碼投資五百億元設置發電廠，縣府期待業者的投資創造更多就業機會。