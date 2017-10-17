〈南部〉友善身心障友 台南無障礙「問路店」招募

2017-10-17

〔記者王涵平、楊金城／綜合報導〕台南問路店店家審查，新增申請店家如有助於身心障礙者權益，將可優先成為問路店，市府觀光旅遊局歡迎公益性質店家加入，推廣友善身心障友旅遊服務。

台南問路店家數已達七百九十五家，店家據點遍及台南三十七區，其中超過五百家可提供WiFi服務，具有英、日語等外語服務也超過百家，問路店持續招募中，包含旅宿業、觀光遊樂業、地方文化館、便利商店、美食、伴手禮等觀光旅遊相關產業。

觀旅局表示，問路店目前有品蓬咖啡、台南大飯店、虱目魚主題館、歐家蚵仔煎、諾亞方舟主廚餐廳等五家友善無障礙餐廳。

孔廟商圈府中街巷內的品蓬咖啡店長康仲豪表示，今年六月加入問路店後，由觀旅局協助在店家門口設置問路店招牌，方便遊客辨識，並提供店家文宣架、文宣摺頁、觀光導覽地圖等旅遊服務設備，便利遊客至店內索取文宣，更拉近遊客與店家的距離，有助於提升遊客對店家與台南觀光樂園的認同感。

濱海3借問店 打卡送貼紙

另一方面，雲嘉南濱海國家風景區管理處目前輔導設立嘉義布袋好美里魍港咖啡、台南北門井仔瓦盤鹽田及七股台灣鹽博館三個借問店，即日起至十一月卅日，推出「打卡集貼紙」與「好禮再加碼」，遊客只要在借問店打卡，通關密語打上「我在（借問店名稱）與喔熊組長暢遊台灣！」即可獲得喔熊組長貼紙一枚，再與貼紙合照，在十一月底前上傳微笑台灣319鄉+FB活動頁，就可參加抽獎，最大獎為GO Pro攝影機一名。