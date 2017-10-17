〈南部〉台南整治易淹水區 還要砸630億元

2017-10-17

面積450平方公里 全國第一

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會昨天邀請市府水利局進行治水專案報告，水利局長彭紹博表示，台南市易淹水潛勢區域約四百五十平方公里，佔全國易淹水潛勢地區面積一千一百五十平方公里約三分之一，為全國第一。台南治水要達十年保護標準防洪計畫，估計仍需六百卅億元；與會議員質疑各自選區的淹水改善緩慢，要求水利局加速治水，讓市民早日脫離淹水夢魘。

彭紹博表示，台南市西半部平原地勢平坦，在十七世紀時為倒風內海所在及台江內海範圍，屬河川中下游沖積平原，天然地勢低窪。境內屬易淹水潛勢區域約四百五十平方公里，佔全國易淹水潛勢地區面積一千一百五十平方公里達三分之一。依相關規劃報告，南市治理工程如皆完成，估計需近六百卅億元，才可達十年重現期洪峰流量排洪能力及廿五年重現期洪水不溢堤。

他表示，台南投入治水經費，從民國九十五年開始迄今，共爭取二百卅九．八億元，目前已完工二百零一億元，另廿八．八億元目前仍施工或規劃設計中。

水利局指出，南市易淹水整治計畫啟動前的九十四年六一二豪雨，淹水面積一萬八千三百七十公頃，一○三年八一二豪雨淹水面積一千六百五十七公頃，一○六年海棠颱風淹水面積六百廿九公頃，淹水情形逐漸改善中。

水利局：前瞻計畫逾5億到位

另一方面，水利局表示，南市計畫向前瞻計畫爭取水與安全約一百六十五億元，水與環境約四十九．九億元，水與發展約一百四十億元（中央執行），目前水與環境有五億多元到位，若全部順利納入前瞻計畫，預計可改善菁寮排水系統三百五十公頃淹水面積，劉厝排水系統三百八十四公頃，虎頭溪排水系統一百公頃，三爺溪排水系統八十公頃，六塊寮排水系統一百五十公頃，共一千多公頃。