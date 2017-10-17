〈南部〉飯店外牆燈光秀擾鄰 議員籲規範

2017-10-17

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄H2O水京棧酒店全外牆數位LED燈光秀，雖是高雄新亮點，卻也因整晚閃光，造成附近大樓住戶不舒服、數度陳情；高市議員郭建盟認為問題在無法源管理光害，要求市府立「法」規範。

業者已與居民溝通 調低亮度

酒店除內部空間新穎，全外牆還裝設數位LED螢幕顯示系統、閃爍不同主題的燈光秀，更成為酒店招牌，也是高雄新地標。對於議員指燈光秀製造光害，業者強調已和明華路側的大樓管理委員會溝通，並調低亮度。

工務局強調3個月內解決

高市工務局長趙建喬強調，民眾生活被打擾的問題一定要解決，他允諾儘速與環保、衛生等局處研擬方案，三個月內提出。

H2O水京棧酒店位於鼓山區，緊鄰漢神巨蛋商圈，是財政局辦理的第一宗地上權標購案，歷經四年工期、今年七月正式開張。

郭建盟昨質詢指出，酒店每晚耀眼閃爍，雖然是高雄矚目亮點，卻也意外點亮「光害」問題，導致周遭大樓住戶苦不堪言。

他引述某大樓管委會說法，如果只是開燈就算了，但裝飾燈一閃一閃，黃、紅、綠變色，讓住戶眼睛很不舒服，整棟樓都受影響，不但不能拉開窗簾，也有住戶睡眠大受影響。

促儘快研擬自治條例

郭建盟表示，一邊是被打擾居民，一邊是協助政府活化閒置資產的企業，讓市府立場好尷尬，關鍵在於無「法」可管；他要求市府儘速研擬管理自治條例，讓業者依循，避免類似情況再發生。