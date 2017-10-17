〈南部〉恆春古城牆彈孔誤填平 同包商再犯

2017-10-17

文史工作者 批屏縣府未提醒

〔記者陳彥廷／屏東報導〕起造於一八七五年的國定古蹟屏東恆春古城，其中南門往西門段城牆留有軍機機槍掃射彈孔，是極具文資價值的古蹟，日前數十個但恐竟遭填平，水泥漿把斷垣殘壁搞得像漆彈射擊場，昨天文化部文化資產局（簡稱文資局）南下探勘，確認和民國一百年發生誤填的竟是同一家廠商。

「主管機關輕忽不講明，導致再犯！」發現這起國定古蹟烏龍事件的文史工作者念吉成指出，當天發現後差點氣炸，後來證實工人根本不清楚誤以為裂痕才填，屬無心之過，關鍵是縣府文化處事前未提醒工班，才導致錯誤再發生。

位於恆春南門旁光明路段上的恆春古城牆，於第二次世界大戰期間遭盟軍飛機機關槍掃射的彈孔殘留至今，被譽為「彈痕牆」，後因電影海角七號爆紅，念吉成研究二戰時期的台灣軍伕常在城牆附近集合出城，家人不捨流淚分離，加上城牆宛如淚滴的彈痕，命名「哭牆」成觀光文化景點。

包商推託是不同工班 重蹈覆轍

昨天文資局與專家前往現勘，除發現遭填彈孔已回復原狀，還發現肇事者與民國一百年時進行修復工程時的誤填事件竟是同一間廠商。

屏東縣府文化處指出，民國一百年的誤填事件為文化部補助經費，並由縣府執行發包，得標廠商在修復工程誤填，當時要求回復原狀，現在屬該工程保固期，廠商為請領保固金返還而作最後修補，又填上水泥砂漿。

民國一百年誤填時，文化處宣稱有紀錄，要求廠商切莫再犯，如今沒想到竟又是同家廠商所填，遭批評「有夠離譜！」。

文化處：建議文化部處罰

對此，文化處副處長曾龍陽指出，廠商雖表示因工班主任換人導致工人重蹈覆轍，且第一時間已回復原狀，但造成民眾觀感不佳，會建議文化部要開罰警惕。