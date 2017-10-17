〈台北都會〉特教生遭綁椅子上 北市教局：將全面督導

2017-10-17

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員黃珊珊昨在議會指出，有家長反映女兒今年到北市吉林國小集中式特教班，發現教室內馬桶高度不符，復健用跑步機不是故障就是沒有安全扣環，設備不敷使用，為了嚇阻唐氏症孩子不要亂跑，竟將孩子綁在椅子上。對此，教育局表示，將全面督導所有特教班的教學品質，並檢視其硬體設備。

吉林國小特教班 遭爆亂象多

黃珊珊表示，接獲一位重度腦性麻痺學生家長陳情指出，特教班教室內雜亂不堪，堆放打掃工具，宛如雜物間；此外，身障馬桶高度太高，不符合學生使用，三台復健用跑步機有兩台故障，唯一可用的卻沒有安全扣環，且還是給大人使用，並非小學生。黃也說，去年八月起北市禁用美耐皿入校園，但今年九月開學後，特教生卻還持續使用。

黃珊珊說，家長也反映，有位唐氏症小朋友咬桌面，老師卻用手指彈臉頰，以示處罰，又為了嚇阻唐氏症孩子不要亂跑，竟將孩子綁在椅子上。

教育局長曾燦金表示，看見綁住學生的畫面相當難過，此舉確實不理想；目前國中、小學的集中式特教班有八十六班，包括資源班共有六二五班，將提書面報告檢討追究，且不會只針對個案，會在總質詢前加強督導所有特教班，並全面檢視其相關設備。

校長︰已處分老師 調離原班

吉林國小校長虞志長受訪表示，該學生因無法安靜坐著上課，老師為了教學順利，才使用「不適當的方法」把學童綁在椅子上，原意並非要處罰孩子；虞說，過去從未發生此事，校方召開考績委員會後，記該師一次申誡，且已無帶原班級。

虞志長表示，身障孩子狀況不同，教育方式也會隨之不同，若經專家評估，可設置輔具如擺位椅等，讓孩子坐好；至於跑步機，經訪查社福機構，得知平衡桿是自行加裝，之後會找廠商加裝；另外身障用馬桶老舊問題，本週六也會請廠商更換。