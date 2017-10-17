〈台北都會〉世大運閉幕爛 議員轟文化局未檢討先慶功

2017-10-17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運閉幕式挨批唯一敗筆，北市文化局迄今未提出檢討報告，還參加慶功宴並大放送局長鍾永豐署名的獎牌，無黨籍市議員陳政忠昨在議場開砲「難道不心虛」；鍾永豐則首度坦承，閉幕式結尾用電子音樂、獨立樂團選擇、整體設計感、整體活動沒有開幕式順暢等問題。陳政忠更質疑，閉幕式預算高達近八千萬元，節目品質卻未達應有標準，要求政風處徹查。

鍾永豐首度坦承節目安排問題多

台北世大運本月二日進行專案報告，市長柯文哲當場要求負責開閉幕式的文化局，針對閉幕式提出檢討報告，但時隔兩週，報告遲遲未見。陳政忠昨質詢時批評，報告沒出爐，文化局卻有臉參加二日當晚的慶功宴，「難道不心虛嗎？」並追問鍾永豐和閉幕式節目統籌之一王方谷關係。

執行團隊承攬標案多 議員促徹查

陳政忠質疑，閉幕式的執行團隊把國家慶典搞爛，卻還能在文化局標得數個案子，包括王方谷同時也包辦世大運主題曲徵選、一○五年流行音樂教育推廣與一○六年國際電音音樂聲響案等三個案子共高達一千七百多萬元，且每場活動均安排自己兒子的樂團擔任表演，而閉幕創意總監李明道，過去三年甚至得標文化局地景公共藝術節、北投納涼祭、去年和今年的白晝之夜等近三千萬元，其機器人作品多次重複出現，要求政風處即刻介入調查，標案之間是否具有異常關聯性。

節目統籌者 推兒子樂團當主秀

陳指出，王方谷擔任閉幕式節目統籌之一，卻拉拔自己兒子所屬、名不見經傳的Trash樂團擔任主秀，此前承攬的案件，也都是安排Trash樂團演出，連世大運主題曲的ＭＶ都是找自己的兒子拍攝，質疑文化局未盡監督之責，政風處應徹查。

鍾︰標案資料一週內送政風處

對此，鍾永豐強調標案都是公開，讓陳政忠大罵「一定是公開啊！」不然人早就被抓去關了，陳也反嗆，遠雄標案都公開啊，還不是被抓。鍾永豐最後承諾，會在一週內把所有標案資料送到政風處調查。