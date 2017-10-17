〈台北都會〉拚選票 北市府明年邀3萬長者遊台北

2017-10-17

〔記者郭安家、周彥妤／台北報導〕市長柯文哲砍七億元重陽敬老金惹民怨，為了挽回長者選票，北市府大打老人遊程。台北市觀傳局長簡余晏昨於議會教育部門答詢時透露，已編列明年度二五九六萬元預算，將推出「長青樂活遊臺北」試辦專案，預計出八百車以上，讓三萬名長者遊北市景點；而社會局也宣布，敬老卡未來也能搭捷運、使用泳池等場館優惠。

編列2596萬預算 預計出動逾800車

民進黨市議員顏聖冠昨於議會指出，讓長者外出走走認識北市是好意，但就預算而言，每個里只能分配一到三台遊覽車，但北市六十五歲以上人口有四十六萬人，明顯捉襟見肘。老人家出遊，要負起很大的責任，包括座椅、休息、宗教習慣等都要納入考慮，例如想要去拜拜的老人家可以帶去寺廟參訪，另外也要考慮廁所問題。

簡余晏回應，將會盤點廁所數量，待明年公布第一階段試辦之際，就會一併公布需要加強改善的部分，在座椅、安全等方面也都會和較友善的旅行社合作，另會請民政局盤點寺廟數量。至於觀光景點，她舉例，翡翠水庫、藍色公路、大稻埕、客家文化園區等，還有新北投溫泉區的溫泉博物館等景點都還在規劃中。

敬老卡功能增 捷運、貓纜都能搭

另一方面，社會局昨也宣布，第一階段十月廿九日起，北市六十五歲以上長者原有敬老卡每月有四八○元點數，過去只能用於搭乘公車，今年重陽節後，預計擴大敬老卡功能，將能搭捷運、貓纜，甚至部分市有公營場館，如士林官邸正館、北投會館健身房、山豬窟泳池、葫蘆洲運動公園、博嘉運動公園、洲美運動公園泳池、民生社區健身房等皆可使用。

第二階段預計明年中後陸續納入YouBike、觀光巴士（部分補助）等，讓老人家可以更彈性運用敬老卡。

社會局長許立民說，為了讓長者達到健康老化、活躍老化，規劃老人家搭公車、捷運等運具於免費額度內都不用再付錢，鼓勵長者外出活動及社會參與，延緩老化。市長柯文哲表示，市府秉持健康老化「要活就要動」的理念，擴大敬老卡功能，讓老人家可搭捷運趴趴走；場館也將分階段納入敬老卡免費優惠，鼓勵長者多活動。