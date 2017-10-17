〈台北都會〉基隆台灣好行 龍宮尋寶線祭套票

2017-10-17

〔記者林欣漢／基隆報導〕天氣轉涼，台灣好行「龍宮尋寶線」祭出好康套票，其中，東、西岸線的「北海岸一日樂透券」，除了當日無限次上下車，還可兌換超過票面價格的陽明海洋文化藝術館、野柳地質公園門票，相當划算，期限到明年四月三十日止。

台灣好行「龍宮尋寶線」分成東、西岸路線，一日券都是五十元，當日不限次數在沿線各站上下車，可於車上購買，東岸線從基隆火車站到瑞芳火車站，沿途靠站廟口夜市、碧砂漁港、國立海洋科技博物館；西岸線由基隆火車站到野柳地質公園，沿途停靠情人湖公園、龜吼漁港。

市府交通旅遊處觀光行銷科長蔡慧婷表示，原價一百三十元的西岸線「北海岸一日樂透券」，現在優惠價七十九元，可兌換野柳地質公園門票一張，以及野柳禮品街九五折優惠；原價一八五元的東岸線「北海岸一日樂透券」，特價九十九元，包括陽明海洋文化藝術館門票一張、廟口三兄弟豆花兌換券，套票價比門票還便宜，很划算。

另外，還有「北海龍宮西遊趣」、「龍宮福隆東遊趣」套票，原價三百元、特價一九九元，西岸線可從龜吼漁港、野柳地質公園一路坐到淡水捷運站，東岸線從瑞芳串連九份、龍洞及福隆。

蔡慧婷表示，優惠套票活動到明年四月底，數量有限售完為止，民眾可透過超商等通路購買，或上台灣好行官網查詢。