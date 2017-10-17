〈台北都會〉捷運青宅租金補貼 18歲即可申請

2017-10-17

首度開放線上申請

〔記者何玉華／新北報導〕新北市今年度的「捷運青年住宅租金補貼」，即將從十月廿三日起到十一月卅日受理申請，今年首度開放線上申請，有鑑於需求量大，補貼名額從去年的三百名增加到五百名，每月最高補貼兩千四百元，最長補貼一年，只要在新北市設籍、就學、就業的青年都可申請，申請年齡放寬到十八歲。

全市有22區納入

市府城鄉發展局副局長江志成指出，「捷運青年住宅租金補貼」是指已通行或興建中的捷運行經路線、火車站所在的行政區為主，全市廿九區已有廿二區納入，往年只能郵寄紙本申請，今年增加網路線上申請。

他說，考量許多青年在高中畢業後就北上工作或離鄉求學，在新北市租屋居住，年齡可能剛滿十八歲，因此將申請年齡從廿歲放寬到十八歲，上限四十歲。

城鄉局住宅科科長鄭健志表示，「捷運青年住宅租金補貼」從民國一○一年開辦，第一年僅補貼一百個名額，第二年增為兩百個，後來再增加到三百個，去年吸引一千一百七十一人申請，審核後有七百五十一人符合資格，經市議會同意後，七百五十一人全部補貼租金，今年補貼名額增加到五百個，若申請符合的民眾超過此數，將再爭取市議會同意全面補助。

青銀共居 不設區域

另外，因應人口高齡化，市府參考德國、荷蘭、日本，在三峽社會住宅舉辦三梯次的三天兩夜「青、銀共居體驗營」，讓陌生的銀髮族與青年試著共居，反應不錯；為了延續這項模式，補貼項目新增「青、銀共居」，申請的青年與非直系親屬的銀髮房東共居，不受捷運行政區限制，可獲得優先補助，銀髮房東也可獲得最高一萬元的房屋修繕補助。

鄭健志補充說，銀髮房東必須年滿六十歲，設籍在新北市境內的自有住宅，該住宅的空房出租給非直系親屬的單身或新婚青年且共同居住者，申請資訊可至城鄉發展局網站查詢或下載申請書http://www.planning.ntpc.gov.tw/，或洽市府一樓服務台辦理。