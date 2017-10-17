〈台北都會〉捷運青宅租金補貼 18歲即可申請

2017-10-17

首度開放線上申請

〔記者何玉華／新北報導〕新北市今年度的「捷運青年住宅租金補貼」，即將從十月廿三日起到十一月卅日受理申請，今年首度開放線上申請，有鑑於需求量大，補貼名額從去年的三百名增加到五百名，每月最高補貼兩千四百元，最長補貼一年，只要在新北市設籍、就學、就業的青年都可申請，申請年齡放寬到十八歲。

全市有22區納入

市府城鄉發展局副局長江志成指出，「捷運青年住宅租金補貼」是指已通行或興建中的捷運行經路線、火車站所在的行政區為主，全市廿九區已有廿二區納入，往年只能郵寄紙本申請，今年增加網路線上申請。

他說，考量許多青年在高中畢業後就北上工作或離鄉求學，在新北市租屋居住，年齡可能剛滿十八歲，因此將申請年齡從廿歲放寬到十八歲，上限四十歲。

城鄉局住宅科科長鄭健志表示，「捷運青年住宅租金補貼」從民國一○一年開辦，第一年僅補貼一百個名額，第二年增為兩百個，後來再增加到三百個，去年吸引一千一百七十一人申請，審核後有七百五十一人符合資格，經市議會同意後，七百五十一人全部補貼租金，今年補貼名額增加到五百個，若申請符合的民眾超過此數，將再爭取市議會同意全面補助。

青銀共居 不設區域

另外，因應人口高齡化，市府參考德國、荷蘭、日本，在三峽社會住宅舉辦三梯次的三天兩夜「青、銀共居體驗營」，讓陌生的銀髮族與青年試著共居，反應不錯；為了延續這項模式，補貼項目新增「青、銀共居」，申請的青年與非直系親屬的銀髮房東共居，不受捷運行政區限制，可獲得優先補助，銀髮房東也可獲得最高一萬元的房屋修繕補助。

鄭健志補充說，銀髮房東必須年滿六十歲，設籍在新北市境內的自有住宅，該住宅的空房出租給非直系親屬的單身或新婚青年且共同居住者，申請資訊可至城鄉發展局網站查詢或下載申請書http://www.planning.ntpc.gov.tw/，或洽市府一樓服務台辦理。

  • 新北市捷運青年住宅租金補貼自十月二十三日至十一月三十日受理申請。圖為永和青年住宅。（資料照）

    新北市捷運青年住宅租金補貼自十月二十三日至十一月三十日受理申請。圖為永和青年住宅。（資料照）