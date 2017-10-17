〈台北都會〉整治大武崙溪 水利署審定1.23億

2017-10-17

〔記者俞肇福／基隆報導〕六三豪大雨重創基隆市大武崙地區，蔡英文總統當時前往勘災，允諾由中央協助大武崙溪的防洪整治工程，經濟部水利署與基隆市政府討論、現勘後，市府提報「前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，總經費一億兩千三百萬元，經水利署第十河川局審定，預計十月底由中央核定，明年五月起到年底陸續完工。

立委蔡適應表示，六三豪大雨重創大武崙地區後，蔡英文、時任行政院長的林全都非常重視，中央全力支持改善計畫，短期包括排水瓶頸改善、堤後排水改善、大武崙工業區小型抽排及調整池等，總經費一億兩千三百萬元。

排水瓶頸改善工程主要施作範圍，是基金一路的消防局前兩岸拓寬一百公尺，工程費四千六百萬元，預計今年底發包，明年五月底前完工；大武崙溪堤後排水改善工程經費三千二百萬元，工程發包時間、完工時間與排水瓶頸改善工程相同。

大武崙工業區小型抽排及調整池工程，經費四千五百萬元，明年五月發包、明年底完工；至於中期改善方案包括大武崙工業區雨水下水道箱涵、情人湖下游滯洪池、棒球場滯洪園區、支線滯洪池檢討；長期改善方案是大武崙溪上游另闢截水道。

蔡適應說，中長期改善方案由水利署與市府共同規劃研究，總經費高達十六億兩千多萬元，涉及私有地取得、截水道路線及環評等行政作業，會促請市府及早規劃因應，等中央核定後再對外說明。