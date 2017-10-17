〈北部〉本土嘻哈 陳星宇饒出宜蘭味

2017-10-17

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕中國有嘻哈音樂節目引爆饒舌熱潮，宜蘭也有嘻哈，宜蘭人陳星宇Simon為家鄉宜蘭創作饒舌歌曲，與歌手Sowut的組合更因為風格獨特，受到台灣嘻哈界廣泛討論，陳星宇說，嘻哈不一定要很兇，也可以很鬆軟，希望能創作更多有宜蘭味的饒舌歌曲。

二十九歲陳星宇創作的題材圍繞著家鄉宜蘭，他說，「早安蘭城」是一首短短一分半的小品，但是描述著宜蘭的日常，睡醒後，走到家裡附近的早餐店的過程，還有創作講的是他印象中宜蘭最熟悉的味道，下一張專輯就是要寫鄉下到都市，把宜蘭用嘻哈的方式呈現出來。

陳星宇說，我覺得嘻哈就是一個很生活化的東西，可能像有些歌手會覺得美國那些黑人的生活很嘻哈，衝刺著危險和刺激，可是他不會刻意營造那種緊張的氛圍，畢竟生活背景不是那樣，他的作品會取材自平常生活，取自宜蘭家鄉，寫出自己的生活方式，這就很嘻哈。

陳星宇今年五月二十日發行第一張個人專輯「Tears」，也吸引饒舌歌手Sowut跟他一起合作，二○一四年兩人正式組團，「PIKACHU」這首歌以最新TRAP曲風引起台灣饒舌界震撼。

「我以身為宜蘭人為傲。」陳星宇說，希望以後可以多創作宜蘭在地的饒舌歌曲，用很酷的方式來介紹宜蘭。