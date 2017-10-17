〈北部〉20年前建檔 婦開心捐骨髓救人

2017-10-17

趕在年齡上限前配對成功

〔記者王錦義／花蓮報導〕「能救人的感覺真好！」今年六十一歲的林素禎立志捐骨髓救人，二十年前在慈濟骨髓資料庫建檔，直到八年前快要超過「高齡捐髓者」的年齡上限時配對成功，成功挽救白血病患者洪先生的生命，花蓮慈濟近日舉行骨髓捐贈者的相見歡，林素禎見到受贈者身體健康，讓她相當開心的說：「等了快二十年終於完成救人使命」。

慈濟醫院指出，全世界的骨髓庫每年都需要募集新的志願者，這是因為造血幹細胞「配對捐贈」是有年齡限制的，在臺灣一般民眾於四十五歲之前，可以參加驗血建檔，但滿五十六歲生日之後，就不能夠進行配對與捐贈了。目前在慈濟骨髓資料庫四十多萬筆的建檔資料之中，就有百分之十一約四萬五千多位建檔者，已經屆滿五十六歲，無法配對與捐贈。

而今年六十一歲的林素禎，約在二十年前參加驗血建檔，但中間隔了快十年，都沒有配對成功的消息通知，林素禎說，隨著年齡距離骨髓幹細胞中心規定的捐贈年齡五十五歲越趨接近，對於救人的心態越來越看淡，沒想到八年前接獲中心通知配對成功時，心裡真的是又驚又喜，自己居然可以以「高齡捐贈者」完成救人的心願，如今看到受贈者健康活著，就相當開心。

受贈者洪先生八年前被確診是骨髓性白血病，當年四十二歲的他正職壯年，經過多次治療前後住院五百多天，唯一活命機會是骨髓移植，但親屬間配對不合，透過慈濟骨髓幹細胞中心獲得配對成功，歷經一次次施打淋巴癌化療與標靶治療，洪先生終於在花蓮慈院血液腫瘤科悉心照顧下恢復健康。