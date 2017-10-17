〈北部〉推親子共讀 宜蘭觸角伸進新生兒房

2017-10-17

文化局與四醫院合作送閱讀禮袋

〔記者張議晨／宜蘭報導〕寶寶從小開始聽故事，不僅可刺激腦部發育，還能增進親子關係！宜蘭縣文化局推廣閱讀，今年十月廿日起與宜蘭四所接生新生兒醫院合作，只要新手爸媽其中一人設籍宜蘭，就可在接生醫院領取「幸福閱讀禮袋」，內含兒童繪本圖書及新生兒衛教手冊，讓家長陪伴寶寶從小養成閱讀習慣。

宜蘭縣嬰幼兒閱讀推廣活動從二○○九年開始，主要啟蒙零至三歲幼兒閱讀習慣。文化局副局長趙傳敏表示，由於活動成效佳，為讓親子共讀向下扎根、擴大範圍，將活動對象從三歲延伸到五歲。

文化局針對嬰幼兒的閱讀推廣，今年結合縣內羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、陽明大學附設醫院，以及東興婦產科診所，首次將觸角延伸到新生兒房，推動嬰幼兒親子共讀。

趙傳敏指出，只要新生兒家長有一方是宜蘭縣籍，新生兒房的護理人員就會將「閱讀禮袋」送給家長。「閱讀禮袋」包含一本適合親子共讀的童書，還有「適合寶寶看的書」等文宣手冊。

羅東博愛醫院小兒科醫師吳淑娟說，親子共讀可促進幼兒腦部發展，讓孩子學習過程較為順利，情緒也較穩定 。她舉例，若嬰幼兒哭鬧時，爸媽可陪伴共讀，就會有非常好的安撫效果；親子共讀重點不在「讀」，而是在於「共」，指的就是「親子互動」。

「閱讀不分年齡！」吳淑娟強調，親子共讀可從胎教開始，準爸爸、準媽媽用輕柔聲音跟孩子互動，相信每個寶寶都會很喜歡。