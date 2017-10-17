〈北部〉花農足球隊 獲助200萬出國訓練

2017-10-17

校友國腳陳浩瑋 亞洲盃發光

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國慶日當天，臺灣足球代表隊在亞洲盃資格賽逆轉勝巴林，被外媒評為「不可思議」！妙傳助攻朱恩樂踢進致勝分的球員陳浩瑋是花蓮高農足球隊校友，畢業後表現優異，也讓母校花蓮高農足球隊獲企業贊助，明年寒假將到土耳其移地訓練，啟動「夢想足球」計畫。

校長梁宇承說，該校足球隊一九八三年成立，但資源缺乏，球員大多來自弱勢家庭，因為不怕苦、不怕累、有志氣，二零零五年獲得漢光基金會支持，二零零八年拿下高中足球聯賽冠軍，二零一四、二零一五年也連續二年拿到全國高中足球聯賽甲級冠軍。他說，這次感謝二位企業主、臺灣駐土耳其代表鄭泰祥、土耳其駐台代表艾瑞砍、台土經貿協會等促成，讓偏鄉且資源不足的花農球員及教練能有機會到國外實際體驗國外強隊的訓練模式。

足球隊長馮少祺說，一想到幾個月後就要去歐洲訓練，心情又是興奮又很期待，希望到歐洲多學習交流，提昇自己的球技！

企業贊助明年初赴土耳其訓練

凱基銀行董事長魏寶生、精浚科技董事長廖國富都熱愛足球運動，魏寶生學生時代愛踢球，可惜家人反對無法繼續足球夢，兩家企業共築「夢想足球計畫」，由土耳其籍的臺灣女婿朱恩樂擔任計畫代言人，盼資助國內基層足球運動。

該計畫由偏鄉的花蓮高農足球隊雀屏中選，昨舉辦發表會，宣佈花農足球隊將在明年一月十九日出發前往土耳其移地訓練，受訓及友誼賽為期十天、預計花費二百萬元。

與朱恩樂同為臺灣足球國腳，廿五歲的阿美族球員陳浩瑋，是道地「花蓮土產」，國、高中就讀美崙國中、國立花蓮高農，都是足球隊成員，目前在中國職業足球發展。陳浩瑋以學長身分出席活動，他說，高中時獲善心人贊助、曾到巴西受訓，讓十七歲的自己大開眼界，他鼓勵學弟們，要抱著感恩的心、要更努力去感受國外的足球環境、提昇自己的足球能力，「最重要是堅持夢想」。