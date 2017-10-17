〈北部〉竹縣迎萬聖節 鬼屋實境開賣啦

2017-10-17

〔記者黃美珠／竹縣報導〕迎接西洋萬聖節，新竹縣政府文化局要「搞鬼」！廿七日起到卅日每晚六點到十點，將在該局地下二樓的實驗劇場以「鬼抓人」為題，推出鬼屋實境遊戲，年滿十五歲以上的民眾才能購票進場，孕婦、心臟病、高血壓病患及身體不適者則不建議參加。

這場鎖定膽大、好奇者的戲劇演出，由今年剛拿到新竹縣傑出演藝團隊肯定的「玉米雞青少年劇團」策劃，演出者都是經過三個月肢體和表演訓練的在地青年學子，由私立光復高中修習時尚造型學程的學生們巧手妝扮，配合場館的空間設計、以及幻化莫測的燈光、音效等，將給鄉親不一樣的戲劇體驗。

文化局表示，「鬼抓人」體驗每人每次限時十到十五分鐘不等，一天共有八場次，每場次三人。四天卅二場次已經完售四場次，目前還有廿八場、八十四張票，歡迎搶購。成人票每張兩百五十元、學生票每張兩百元。

此外，「玉米雞青少年劇團」將在廿日、廿二日晚上六點半，在竹北竹筍公園、豆子埔溪爬蟲公園，派出「搗蛋鬼」跟小朋友玩「鬼話連篇」的鬼故事分享。

廿二日下午四點，在六家高鐵站及新竹巨城百貨還有「驚嚇快閃」造勢活動，當晚六點則會回到文化局附近的光明商圈與公園安排「顫慄遊行-trick or treat（不給糖，就搗蛋）」 踩街。