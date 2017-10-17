〈北部〉竹市7600萬打造 第六間非營利幼園明年招生

2017-10-17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第六所非營利幼兒園「福林幼兒園」完工，市長林智堅昨天參加落成捐贈典禮，預計明年度先招收六個班級、一百八十名幼童，希望減輕一百八十個家庭的經濟負擔，也讓幼童獲得均等的教育資源與學習。

林智堅說，感謝福林重劃會回饋地方，這是市轄重劃完成後取得的公有土地，本應回饋給居民，他責成地政處與福林重劃會協商，規劃蓋建福林非營利幼兒園，不僅成為空間活化最佳典範，也提升公共建設品質與市民居住環境。

林智堅說，福林非營利幼兒園的硬體外觀已完工，且獲教育部核定六百萬元補助，將再爭取教育部明年度經費，投入一千六百萬元進行幼兒園軟體及各項設備的施作，希望提供幼童更好的教育學習環境。

林智堅說，非營利幼兒園收費是介在公幼及私幼之間的幼兒園，委由公益法人經營，由政府無償提供土地、建物及設備，提供老師實踐教育理念的平台，未來將持續與民間合作，活化公有閒置空間，打造市府、市民與民間的三贏局面，讓幸福城市的孩子能在優質教育環境下快樂學習。

林智堅說，新竹市提供平價的公共化教保服務，已陸續新增新科、陽光、高峰、建華、南寮、福林等六間非營利幼兒園，也新增公立幼兒園的班級，總計已增加九百一十六個就學名額。

地政處吳堂安處長表示，福林非營利幼兒園由福林自辦農村社區土地重劃會無償提供，在重劃區內興建，總面積約九百一十二點八坪，建築物共三層，其中一、二層樓規劃為非營利幼兒園，三樓為教保研習中心，共投入近七千六百萬元經費蓋建，完工後會進行內部軟體設施，做為幼兒園使用。